Виталий Мутко: "Шансы? Хорошие!"

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко поделился мнением относительно предстоящего матча сборной России против Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Сегодня, 30 июня, он посетил тренировку национальной команды на базе в Новогорске и выступил перед игроками с напутственной речью.

Готовы, – заявил Мутко. – Шансы? Хорошие! (Евгений БЕЛОУСОВ)

Встреча Испания – Россия состоится завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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