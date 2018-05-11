14:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "За Шатовым внимательно наблюдали. Он травмирован"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления расширенного состава национальной команды на чемпионате мира-2018 объяснил, почему даже в числе резервистов нет полузащитника Олега Шатова. Вторую часть сезона футболист "Зенита" на правах аренды проводит в "Краснодаре".

- Шатов травмирован. Мы за ним внимательно наблюдали, хорошо, что он перешел в "Краснодар". Думаю, его шансы были бы достаточно велики, если бы он продолжал играть и проявлять свои качества. Но, к сожалению нашему, мы не могли его рассматривать из-за травмы. Хотя очень хотели. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Со списком игроков, которые попали в расширенный состав сборной России, вы можете ознакомиться здесь.

Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Генри Морган

А когда он успел-то? А если он выйдет в воскресение на поле? Что тогда будет говорить Черчесов? Команда остаётся без бегунков: Глушаков сильно сдал в этом сезоне, а Шатов оказался с травмой.

15:02

shpasic

внимательно наблюдали за травмированным игроком. отличный штаб!))

14:37

Levbereg

И Гарик тоже травмирован?

14:22

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