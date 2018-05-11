Станислав Черчесов: "За Шатовым внимательно наблюдали. Он травмирован"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления расширенного состава национальной команды на чемпионате мира-2018 объяснил, почему даже в числе резервистов нет полузащитника Олега Шатова. Вторую часть сезона футболист "Зенита" на правах аренды проводит в "Краснодаре".
- Шатов травмирован. Мы за ним внимательно наблюдали, хорошо, что он перешел в "Краснодар". Думаю, его шансы были бы достаточно велики, если бы он продолжал играть и проявлять свои качества. Но, к сожалению нашему, мы не могли его рассматривать из-за травмы. Хотя очень хотели. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Со списком игроков, которые попали в расширенный состав сборной России, вы можете ознакомиться здесь.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
Генри Морган
А когда он успел-то? А если он выйдет в воскресение на поле? Что тогда будет говорить Черчесов? Команда остаётся без бегунков: Глушаков сильно сдал в этом сезоне, а Шатов оказался с травмой.
15:02
shpasic
внимательно наблюдали за травмированным игроком. отличный штаб!))
14:37
Levbereg
И Гарик тоже травмирован?
14:22