Станислав Черчесов: "Глушаков меня понял. При первой необходимости мы на прямой связи"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" отметил, что у него нет никаких разногласий с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым. 31-летний капитан красно-белых не вошел в расширенный список из 28 игроков для участия в чемпионате мира-2018.



Глушаков оказался среди 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и при необходимости могут быть привлечены в сборную.

- С кем-то из игроков, не включенных в список 28, вы лично поговорили?



- Да. В частности, с Глушаковым. Он меня понял, и никаких разногласий у нас с Денисом нет. Теперь его задача - с одной стороны, чуть-чуть сбросить психологический груз, а с другой - выполнять программу, которую мы ему дали. Он знает, что при первой необходимости мы на прямой связи. Планы розданы каждому, и доктор с футболистами все время на связи.



Вообще, нас нельзя обвинить в том, что мы что-то когда-то скрываем. У нас с игроками открытые отношения. Если не беру футболиста по конкретной причине, то он об этом знает. Есть определенный опыт, игроцкий и тренерский, на который ты ориентируешься. Ситуации повторяются. И нет ничего хуже, чем лукавить футболисту. Когда ты покривил душой один раз, доверия больше нет. Игрок может с тобой согласиться или нет – но недоговоренностей не должно быть. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Черчесовым скоро в "СЭ"