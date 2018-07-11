Станислав Черчесов: "Дзюбу теперь всегда будем арендовать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий национальной команды Артем Дзюба был одним из тех игроков, которые создавали атмосферу в раздевалке на чемпионате мира-2018.

– Дзюба после каждого матча выдавал яркие спичи для журналистов. После Испании именно он дирижировал раздевалкой, когда все скандировали: "Молодцы!" Во время игры с Хорватией настраивал партнеров по ходу овертайма и перед серией пенальти. Такое впечатление, что он не умолкал вообще никогда. Вам как тренеру легко было с этим мириться?

– Всегда к этому спокойно относился. Главное, чтобы это было в меру. Могу вам точно сказать, что мое отношение к Дзюбе было, есть и будет одинаковым. Мы год его вызывали – то у Артема одно болело, то другое. Потом уехал со сбора перед Кубком конфедераций. Футболистам доверяю, если они что-то о своем здоровье и состоянии говорят – прислушиваюсь. А за этот год в нем что-то поменялось, он переосмыслил какие-то вещи.

Сейчас мы точно так же отправили на Дзюбу вызов, как перед Кубком конфедераций. Правда, в шутку сказал нашему администратору Сергею Куличенко: "Напишите – в аренду в сборную. Потому что в аренде он лучше играет". Значит, оказались правы! Может, если бы просто вызвали в сборную, он бы вообще не приехал (улыбается). Так что Дзюбу теперь все время будем "арендовать".

– Можно сказать, что Дзюба держал раздевалку?

– И он, и Игнашевич, и Акинфеев, и Самедов… Другое дело, что каждый по-своему. (Игорь РАБИНЕР).

На чемпионате мира-2018 Дзюба принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Полностью интервью Черчесова - скоро в "СЭ"

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