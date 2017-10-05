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14:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Англии собирается поселиться на базе под Санкт-Петербургом во время ЧМ-2018

Отель ForRestMix в поселке Репино. Фото ForRestMix
Отель ForRestMix в поселке Репино. Фото ForRestMix
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Сборная Англии во время чемпионата мира-2018 намерена использовать в качестве базы отель, расположенный на берегу Финского залива, сообщает Daily Mail. Он находится в поселке Репино, который входит в состав Санкт-Петербурга.

Отмечается, что решение о выборе базы принимал лично главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт.

После 8 матчей отборочного турнира чемпионата мира англичане лидируют в группе F. Для выхода в финальную часть соревнований им нужно одержать одну победу в двух оставшихся турах.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

как бы там их МХ не накрыл, им без разницы, футболисты там или фанатье английское, должок с Евро остался.

14:48

crazysun78

экологи не должны этого допустить! чистота финского залива превыше всего!

14:36