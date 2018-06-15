Полузащитник сборной Египта: "Россия забила пять, но это ничего не значит"

Полузащитник сборной Египта и английского "Уигана" Сэм Морси после матча чемпионата мира против Уругвая (0:1) отметил, что главной причиной поражения не стоит считать отсутствие Мохамеда Салаха.



- Ну как можно сейчас рассуждать о том, забил бы Салах или не забил? Все могло бы быть. А вышло так, что мы пропустили в самой концовке, и это очень обидно. Теперь будем готовиться к матчу с Россией. Они забили пять Саудовской Аравии? Ну что?! Наш матч с ними - это будет совсем другая история. (Филипп ПАПЕНКОВ)