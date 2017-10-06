Неймар трижды не забил в одной атаке. Видео

Нападающий сборной Бразилии Неймар трижды не смог забить в одной атаке в отборочном матче чемпионата мира против сборной Боливии (0:0). Форвард не может отличиться за национальную команду в трех официальных матчах подряд.
Нападающий сборной Бразилии Неймар в одной атаке имел три возможности отличиться. Сначала ему помешал вратарь Боливии Лампе. Затем защитник боливийцев Вальверде выбил мяч головой из пустых ворот. После форвард накрутил подоспевших защитников и вратаря, но вновь помешал Вальверде, в очередной раз выбив мяч из пустых ворот.
Superb double goal line clearance from Neymar's shot by Valverde for Bolivia.– Troll Football Media (@Troll__Footbal) 5 октября 2017 г.
(🎥: @FAHADHD24_ )pic.twitter.com/7rHDbfrUjo