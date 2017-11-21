На Украине могут отменить показ чемпионата мира-2018

Депутаты Верховной Рады Украины подготовили законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании". В тексте проекта указано, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) может отказаться от показа любых мероприятий, проходящих на территории России, в том числе и спортивных.
Если законопроект будет принят, то окончательное решение по показу будет принимать НОТУ. Ранее глава украинского телевидения Зураб Аласания пообещал добиться того, чтобы телеканал не показывал матчи турнира.
Игорь ФА
Денег нет на покупку прав, вот и закон придумали. А за это могут и из фифа исключить, повод для этого уж точно дадут. Да и пострадают обычные люди. Совсем с ума посходили.
03:15