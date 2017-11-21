На Украине могут отменить показ чемпионата мира-2018

Депутаты Верховной Рады Украины подготовили законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании". В тексте проекта указано, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) может отказаться от показа любых мероприятий, проходящих на территории России, в том числе и спортивных.

Если законопроект будет принят, то окончательное решение по показу будет принимать НОТУ. Ранее глава украинского телевидения Зураб Аласания пообещал добиться того, чтобы телеканал не показывал матчи турнира.