02:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На Украине могут отменить показ чемпионата мира-2018

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Депутаты Верховной Рады Украины подготовили законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании". В тексте проекта указано, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) может отказаться от показа любых мероприятий, проходящих на территории России, в том числе и спортивных. 

Если законопроект будет принят, то окончательное решение по показу будет принимать НОТУ. Ранее глава украинского телевидения Зураб Аласания пообещал добиться того, чтобы телеканал не показывал матчи турнира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Игорь ФА

Денег нет на покупку прав, вот и закон придумали. А за это могут и из фифа исключить, повод для этого уж точно дадут. Да и пострадают обычные люди. Совсем с ума посходили.

03:15