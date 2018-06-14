22:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мариу Фернандес: "Спеть гимн России? Он довольно сложный"


Защитник сборной России Мариу Фернандес после победы в матче открытия чемпионата мира над Саудовской Аравией (5:0) заявил, что национальная команда смогла справиться с давлением в стартовой игре домашнего турнира.

– Как вы с давлением справляетесь?

– Давление огромное! Мы ведь играли дома, да еще и в матче открытия. Как видите, сумели справиться с давлением.

– Во время гимна не пытались какие-нибудь слова пропеть?

– Нет, он довольно сложный.

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Россия - Саудовская Аравия

 

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