Источник: Салах пропустит ЧМ. Он выбыл на два месяца

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах выбыл на два месяца из-за травмы плеча и пропустит чемпионат мира в России.

– С превеликим сожалением и грустью хочу сообщить, что наша звезда Мохамед Салах пропустит два месяца из-за травмы. Это означает, что он не сыграет на чемпионате мира. Желаем ему скорейшего выздоровления, – цитирует AS главу спортивного комитета Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха.

25-летний форвард мерсисайдцев получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Ранее сообщалось, что Салах пропустит только первый матч ЧМ-2018 против Уругвая. Первичный осмотр показал, что у форварда растяжение связок плечевого сустава.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.