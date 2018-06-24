Хосе Пекерман: "Я всегда хотел, чтобы Колумбия играла так"

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман после победы над Польшей (3:0) заявил, что счастлив от того, что чемпионат мира для его команды продолжается.

- Откуда взялся этот триумф? Это идеальная игра футболистов или план на матч?

- Это был очень важный матч. Мы подготовились и показали многое из того, что хотели реализовать. Мы набираем форму. Это касается и отдельных игроков. Я всегда хотел, чтобы мы играли именно так. Есть над чем подумать.



Польша – это опасный соперник. Важно было правильно начать игру. Это была игра без права на ошибку. Мы показали качество. Команда действовала, как единый организм. У нас есть хорошие шансы на выход из группы.

- Вы говорили, что была масса причин, почему Хамес и Кинтеро не играли вместе. Сегодня они играли вдвоем и смотрелись здорово.



- Есть разные ситуации. Мы играли вдесятером, есть травмы. Масса разных ситуаций. Не надо говорить только о Хамесе. В полном порядке были все. Хамес и Кинтеро отлично дополняют друг друга.

- Насколько важно было для Фалькао, что он забил свой первый гол на чемпионатах мира?

- Это огромная радость. Он символ нашей команды и всего колумбийского футбола. Мы всегда надеемся на него и хотим помочь ему. Сегодня он забил очень важный мяч. Это важно для следующих матчей.

- Вы уже восемь лет у руля сборной. Вы отлично знаете страну и людей. Мы проиграли Японии и были чуть ли не худшими в мире, а сегодня мы счастливы. Как сохранить хладнокровие на Сенегал?



- Нам необходимо понять, что такое настоящий футбол. Нужно избегать быстрых выводов. Невозможно застраховаться от ошибок. Но нас действительно укрепила эта победа. За четыре дня мы ничего не изменим.



Мы просто амбициозны – мы хотим играть на этом чемпионате дальше! Колумбия не вылетела из чемпионата – это супер! Мы играли против Японии в десять человек весь матч. Сенегал очень хорош – у них уже четыре очка.



Придется много бороться, чтобы добиться победы. Мы настроены решительно. Спасибо болельщикам за эту прекрасную поддержку. Надеюсь, что удастся добиться большего. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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