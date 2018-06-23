Гус Хиддинк: "Главное, чтобы Головин перешел туда, где будет играть"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью "СЭ" отметил, что российскому полузащитнику Александру Головину важно играть. Ранее появилась информация, что 22-летний россиянин может перейти в "Ювентус" или "Барселону"​.

– Как вам кажется, у Александра Головина такой же талант, как у Андрея Аршавина?

– Они несколько разные. Аршавин – игрок такого же плана, как бельгиец Азар. С низкой посадкой, очень легко обыгрывает один в один. Такие невысокие игроки, как Месси, Азар, Аршавин могут легко менять направление движения. Головин тоже любит и умеет обыгрывать один в один, но он больше бежит по прямой.

Знаете, что мне нравится в этой сборной России? Зобнин, Кутепов, Дзагоев вышли из футбольной академии в Тольятти. В свое время мы опекали эту академию, которую финансировал Роман Абрамович, и поставили туда несколько голландских тренеров, отработавших там четыре года. Один из них, Луи Кулен, сейчас прислал мне эсэмэс: "12 лет назад мы начали работать в этой академии, а теперь три ее воспитанника играют на чемпионате мира! Мы можем быть горды собой". Ответил: "Да, можете".

– Стоит Головину переходить в "Ювентус"? Или он глухо сядет там на скамейку?

– В мое время я тоже говорил некоторым игрокам: езжайте в Англию и Испанию, у вас есть все, чтобы там играть! Но у них здесь очень хорошие контракты, благополучная жизнь. Аршавин вот поехал. И первый год показывал шикарную игру. Головин… Будет очень жаль, если ему придется смотреть футбол со стороны, выходя на 5 – 6 игр за сезон. В свои 22 года он должен играть, играть, играть. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью первая часть интервью Хиддинка