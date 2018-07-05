Главный тренер сборной Коста-Рики ушел в отставку после ЧМ-2018

Коста-риканская федерация футбола объявила об уходе главного тренера команды Оскара Рамиреса со своего поста. Контракт с Рамиресом решено было не продлевать после вылета сборной Коста-Рики с чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба организации.

Рамирес возглавлял команду с 2015 года. На ЧМ-2018 потерпела поражения от Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Коста-Рика заняла четвертое место в группе. Имя нового тренера будет названо в сентябре.