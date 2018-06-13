Елагин и Слуцкий прокомментируют матч Россия – Саудовская Аравия

Комментатор Александр Елагин и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будут работать на матче-открытии чемпионата мира-2018, в котором национальная команда сыграет с Саудовской Аравией, сообщает пресс-служба "Первого канала". Трансляция игры в формате сверхвысокой чёткости 4К начнется за 30 минут до стартового свистка, в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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