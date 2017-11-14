01:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Де Росси не согласился выйти на замену в матче со Швецией: "Выпустите Инсинье!". Видео


Полузащитник сборной Италии Даниеле Де Росси не согласился выйти на замену в ответном стыковом матче против Швеции (0:0). Хавбек вступил в перепалку с одним из помощников главного тренера Джампьеро Вентуры.

"Черт возьми, почему я должен выходить? Нам не нужно защищаться, нам нужно побеждать! Выпустите Инсинье", - заявил Де Росси во время игры.

Напомним, Италия не смогла выйти на чемпионат мира-2018. С итальянской командой это произошло впервые с 1958 год и в третий раз в истории.

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