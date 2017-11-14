Буффон объявил об уходе из сборной Италии со слезами на глазах. Видео

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ответного стыкового матча чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0, 0:1 в Стокгольме) объявил о завершении международной карьеры. Ранее 39-летний голкипер заявил, что турнир в России станет для него последним в национальной команде.

- Конечно, у итальянского футбола есть будущее, - приводит Football Italia слова Буффона, при этом чемпион мира-2006 не скрывал слез. - У нас есть решимость и умение подниматься после больших падений. Мы всегда находим способ встать на ноги.

Я оставляю сборную молодым ребятам. В том числе Доннарумме и Перину. Хочу обнять Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то.

Чемпион мира-2006, вице-чемпион Европы-2012 дебютировал в национальной команде в ноябре 1997 года в первом стыковом матче ЧМ-1998 с Россией в Москве. В сборной он провел 175 игр.