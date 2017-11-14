Буффон объявил об уходе из сборной Италии со слезами на глазах. Видео

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после ответного стыкового матча чемпионата мира-2018 против Швеции (0:0, 0:1 в Стокгольме) объявил о завершении международной карьеры. Ранее 39-летний голкипер заявил, что турнир в России станет для него последним в национальной команде.
- Конечно, у итальянского футбола есть будущее, - приводит Football Italia слова Буффона, при этом чемпион мира-2006 не скрывал слез. - У нас есть решимость и умение подниматься после больших падений. Мы всегда находим способ встать на ноги.
Я оставляю сборную молодым ребятам. В том числе Доннарумме и Перину. Хочу обнять Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время, надеюсь, мы дали им что-то.
Чемпион мира-2006, вице-чемпион Европы-2012 дебютировал в национальной команде в ноябре 1997 года в первом стыковом матче ЧМ-1998 с Россией в Москве. В сборной он провел 175 игр.
This legend did not deserve to go out like this. Truly pain!– Lega Serie A (@SerieAchannel) 13 ноября 2017 г.
Buffon ❤️pic.twitter.com/NNMfmLbUCf
parallich
Буфонище....
01:50
AndreyS43
Надоели штрафы ГАИ? Так, не плати! Есть легальный способ их избежать. Я себе взял такую штуку http://nannoplenka.blogspot.com и теперь вообще забыл о штрафах! Номер автомобиля не видно приборам гаишников никак и они ничего не могут сделать!
01:34
top220
Величайший! Спасибо!!!
01:28
Friendship07
molto dispiaciuto
01:27