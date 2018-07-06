Антуан Гризманн: "Свой гол не отмечал из уважения к Уругваю"

Лучшим игроком четвертьфинала ЧМ-2018 Уругвай - Франция (0:2) признан форвард "Трехцветных" Антуан Гризманн. На пресс-конференции он рассказал о своих эмоциях после гола.

- Почему не отмечали этот мяч? - вопрос Гризманну.

- Я профессиональный игрок, и когда начинал свой путь в футболе один уругваец учил меня что хорошо, что плохо. Поэтому из уважения к Уругваю не стал праздновать. Два гола лучшей обороне мира? Мы должны были идти вперед, искать шансы. Нам это удалось.

- Как вам стадион в Нижнем Новогороде?

- Отличный, очень красивый, поле в хорошем состоянии, вокруг красиво. Достойная арена для четвертьфинала. (Вячеслав КОРОТКИН)

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