19:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Антуан Гризманн: "Свой гол не отмечал из уважения к Уругваю"


Лучшим игроком четвертьфинала ЧМ-2018 Уругвай - Франция (0:2) признан форвард "Трехцветных" Антуан Гризманн. На пресс-конференции он рассказал о своих эмоциях после гола.

- Почему не отмечали этот мяч? - вопрос Гризманну.

- Я профессиональный игрок, и когда начинал свой путь в футболе один уругваец учил меня что хорошо, что плохо. Поэтому из уважения к Уругваю не стал праздновать. Два гола лучшей обороне мира? Мы должны были идти вперед, искать шансы. Нам это удалось. 

- Как вам стадион в Нижнем Новогороде?

- Отличный, очень красивый, поле в хорошем состоянии, вокруг красиво. Достойная арена для четвертьфинала. (Вячеслав КОРОТКИН)

Уругвай - Франция

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