Алексей Сорокин: "Если английские политики захотят приехать в Россию - добро пожаловать"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что болельщиков, участвовавших в драках после игры Аргентина – Хорватия в Нижнем Новгороде и на матче Сербия – Бразилия в Москве, задержали.

– Чемпионат мира проходит в дружелюбной атмосфере, но все-таки случались неприятности. Например, драка на игре Бразилия – Сербия...

– Не назвал бы это драками. Скорее, инциденты между болельщиками. Была также история в Нижнем Новгороде. Нарушителей задержали. Заберут ли паспорт болельщика у них или нет – это уже не находится в нашей компетенции. По крайней мере, знаю точно, что их нашли.

– Английские политики не захотели приезжать в Россию на чемпионат мира. Как считаете, теперь они поняли, что зря?

– Мы однозначно показали миру, что рады всем болельщикам. Если захотят прилететь, добро пожаловать! Пускай приезжают, как и любые другие любители футбола. Всех встретим как дорогих гостей. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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