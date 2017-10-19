Александр Селихов: "Любой вратарь держит в уме чемпионат мира-2018"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" заявил, что надеется попасть на чемпионат мира в 2018 году. Однако футболист отметил, что на место первого номера сборной России большая конкуренция.

– Отдельно спрошу о сборной. Говорят, в команде есть первый номер, а остальные должны с этим смириться. Впрочем, Андрей Лунев не скрывает, что хотел бы играть. Вы – хотите?

– Это понятно, что все хотят играть! Но есть главный тренер, и только ему решать. Я просто хочу делать свое дело так, как умею. А решение принимать штабу.

– Держите в уме чемпионат мира?

– Думаю, любой вратарь держит его в уме. И не только вратари, выступающие в нашем чемпионате. Но и за рубежом – тот же Антон Митрюшкин (выступает в Швейцарии за "Сьон". – Прим. "СЭ"). У Станислава Саламовича непростой выбор. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Селихова