Задержанного по делу стадиона "Крестовский" Оганесяна этапируют в Петербург

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов сообщил, что экс-вице-губернатор города Марат Оганесян, задержанный в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона "Крестовский", будет этапирован в Петербург в ближайшие два дня.

По данным СК, Оганесян задержан по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона.

– В ближайшие два дня Оганесян будет этапирован в Петербург, – цитирует РИА "Новости" Капитонова. – Следователь намерен ходатайствовать о его аресте.