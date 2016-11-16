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Задержанного по делу стадиона "Крестовский" Оганесяна этапируют в Петербург

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Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов сообщил, что экс-вице-губернатор города Марат Оганесян, задержанный в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона "Крестовский", будет этапирован в Петербург в ближайшие два дня.

 
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По данным СК, Оганесян задержан по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона.

– В ближайшие два дня Оганесян будет этапирован в Петербург, – цитирует РИА "Новости" Капитонова. – Следователь намерен ходатайствовать о его аресте.

 

 

 

 

 

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https://ria.ru/incidents/20161116/1481464181.html

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