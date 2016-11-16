Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга заподозрен в махинациях при возведении стадиона "Крестовский"

Экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона "Крестовский" более чем на 50 миллионов рублей, информирует пресс-служба СК РФ. Сообщается, что "в ходе расследования уголовного дела был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств в сумме более 50 миллионов рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло футбольного стадиона".

При выяснении следователями схемы, благодаря которой удалось совершить хищение, установлено, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-"однодневки". Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона.

Кроме того, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Александра Янчика – бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом "ТДМ".

Таким образом, в результате действий фигурантов уголовного дела бюджету города Санкт-Петербурга причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.