Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга заподозрен в махинациях при возведении стадиона "Крестовский"

Экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона "Крестовский" более чем на 50 миллионов рублей, информирует пресс-служба СК РФ. Сообщается, что "в ходе расследования уголовного дела был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств в сумме более 50 миллионов рублей при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло футбольного стадиона".
При выяснении следователями схемы, благодаря которой удалось совершить хищение, установлено, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 миллионов 480 тысяч рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-"однодневки". Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона.
Кроме того, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Александра Янчика – бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом "ТДМ".
Таким образом, в результате действий фигурантов уголовного дела бюджету города Санкт-Петербурга причинен ущерб на сумму более 50 миллионов рублей.
xxx5
Да их там всех надо посадить !!!
10:49
уруру
Прямо классика жанра." Товарищ Скумбриевич! Одну справочку. Кто подписывал авансовые счета "Интенсивника"? -Те, по которым Вы получали...-Я? -А кто? Папа Римский? Пушкин получал? Шура,запускайтеБерлагу!" (с)
10:48
raver87
Да ну?! Никогда бы не подумал!
10:41
Ботаникум
И сколько ещё можно будет найти таких "оганесянов-янчиков" при наличии ПОДЛИННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЛИ!? На полную "штраф-роту" уж набралось бы "героев Крестовского"!!!!
09:55