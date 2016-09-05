Йоахим Лев: "Дубль Мюллера в игре с Норвегией? Лучше бы он забивал на Euro!"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Норвегией (3:0) выразил удовлетворение результатом поединка и игрой своих подопечных. Специалист также отметил: он предпочел, чтобы Томас Мюллер, ставший автором дубля, забил эти голы на чемпионате Европы-2016.

– Мы играли очень уверенно, – приводит Goal слова Лева. – Норвегия так и не смогла ничего показать и не создала ни одного момента. Дубль Мюллера? Лучше бы он забил голы на Euro! Он много работал, имел много шансов, но так и не поразил ворота соперников.