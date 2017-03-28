Вячеслав Колосков: "На ЧМ-2018 в лучшем случае выйдем из группы"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение в интервью "СЭ", что сборная России на предстоящем домашнем чемпионате мира в лучшем случае выйдет из группы. Он подчеркнул, что это реальность, и не нужно обижаться или паниковать.

– В лучшем случае выйдем из группы. Подчеркиваю, в лучшем случае. И здесь не надо обижаться. Такие вот у нас футболисты – других нет, как бы мы их ни "травили". Так что паниковать не надо. Черчесову нужно определиться с оптимальной тактикой. Если его подопечные не могут играть по схеме с тремя центральными защитниками – значит, бессмысленно дальше обкатывать систему. Просто когда один человек выпадает – все летит непонятно куда…

– Советуете Черчесову поменять тактику?

– Ни в коем случае не могу что-либо ему советовать. Он и без меня может сделать выводы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Колоскова