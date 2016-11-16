Власти Петербурга содействуют расследованию дел, связанных со строительством стадиона

Правительство Петербурга содействует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных со строительством стадиона на Крестовском острове, информирует РИА "Новости". Об этом сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

Руководитель надеется, что задержание бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, являющегося старшим вице-президентом банка "Российский капитал", который, в частности, занимается санацией компании "СУ-155", имеющей просроченные обязательства перед дольщиками, не отразится на сотрудничестве администрации Петербурга с этим банком.

- Мы оказываем все необходимое содействие правоохранителям по расследованию дел, связанных со строительством стадиона, - процитировал представитель аппарата слова Албина. - Рассчитываем, что задержание Оганесяна не скажется на нашем взаимодействии с банком "Российский капитал" при решении проблем обманутых дольщиков Петербурга.

Напомним, сегодня стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. В ближайшие два дня Оганесяна планируется этапировать в Петербург.

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