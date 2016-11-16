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Власти Петербурга содействуют расследованию дел, связанных со строительством стадиона

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Правительство Петербурга содействует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных со строительством стадиона на Крестовском острове, информирует РИА "Новости". Об этом сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. Первый матч на новой арене на Крестовском острове провели ее строители.Вы не верили, а это произошло. На "Крестовском" состоялся первый матч

Руководитель надеется, что задержание бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, являющегося старшим вице-президентом банка "Российский капитал", который, в частности, занимается санацией компании "СУ-155", имеющей просроченные обязательства перед дольщиками, не отразится на сотрудничестве администрации Петербурга с этим банком.

- Мы оказываем все необходимое содействие правоохранителям по расследованию дел, связанных со строительством стадиона, - процитировал представитель аппарата слова Албина. - Рассчитываем, что задержание Оганесяна не скажется на нашем взаимодействии с банком "Российский капитал" при решении проблем обманутых дольщиков Петербурга.

Напомним, сегодня стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. В ближайшие два дня Оганесяна планируется этапировать в Петербург.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга заподозрен в махинациях при возведении стадиона "Крестовский" //
Задержанного по делу стадиона "Крестовский" Оганесяна этапируют в Петербург //
Виталий Мутко: "Задержание Оганесяна не относится к строительству стадиона "Крестовский"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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HerculesKolya

А Мутко говорил что задержание Оганесяна не связано со строительством стадиона! Теперь нужно сделать правильные выводы из комментариев по поводу того что отстранение Ерёменко не связано с допингом и то что в матче Урал-Терек не было ничего подозрительного.

13:52

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