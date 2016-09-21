В Москве стартовал набор волонтеров на ЧМ-2018

В Москве стартовал набор волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира-2018, сообщает "Москва 24". Стать им может любой желающий в возрасте от 16 лет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте, дождаться приглашения и пройти собеседования. Все отобранные кандидаты пройдут обучение, включая курсы английского языка.

На территории столицы будут работать городские волонтеры, которые будут указывать путь гостям чемпионата мира и следить за безопасностью. Также будут созданы группы, встречающие гостей в аэропорту, провожающие на стадионы и участвующие в туристических маршрутах.

Волонтерам будет гарантировано бесплатное питание, униформа и бесплатный проезд на общественном транспорте.

В Москве ЧМ-2018 примут два стадиона - "Открытие Арена" и "Лужники". На стадионе "Спартака" состоятся четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала. "Лужники" же станут главной ареной чемпионата мира - на них пройдут четыре поединка группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, игра 1/8 финала, полуфинал и финал.