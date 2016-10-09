Тиагу Алькантара: "Албания способна удивить, но мы уверены в своих силах"

Полузащитник сборной Испании Тиагу Алькантара подчеркнул в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Албанией, что команда не допустит недооценки соперника. Он также подчеркнул: гостевая ничья в выездной встрече с Италией – хороший результат.

– Уровень футбола сегодня очень высок, поэтому любой соперник способен преподнести сюрприз, – приводит Tmw слова Алькантары. – Албания – хороший тому пример. Но мы уверены в своих силах и хорошо изучили соперника. Ничья с Италией? Иногда футболист несправедлив, но мы считаем, что гостевая ничья с итальянцами – хороший результат.