На стройке стадиона в Санкт-Петербурге обнаружен труп рабочего из КНДР

На строительной площадке стадиона в Санкт-Петербурге обнаружен труп рабочего, сообщают "Невские новости". Им оказался 47-летний выходец из Северной Кореи, работавший по найму в строительной компании "Тэ Сом". Признаков насильственной смерти сотрудники полиции не выявили. Что послужило причиной смерти, определят эксперты в морге.

В начале октября на стройплощадке в шахте лифта был обнаружен труп строителя.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также на арене состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.