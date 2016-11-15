12:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На стройке стадиона в Санкт-Петербурге обнаружен труп рабочего из КНДР

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На строительной площадке стадиона в Санкт-Петербурге обнаружен труп рабочего, сообщают "Невские новости". Им оказался 47-летний выходец из Северной Кореи, работавший по найму в строительной компании "Тэ Сом". Признаков насильственной смерти сотрудники полиции не выявили. Что послужило причиной смерти, определят эксперты в морге. 

В начале октября на стройплощадке в шахте лифта был обнаружен труп строителя.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также на арене состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.

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https://nevnov.ru/470254-na-zenit-arene-nashli-trup-grazhdanina-severnoi-korei

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andre_Saratov

Да не шутите вы здесь. Других тем полно.

14:09

сабзеро

умер от старости.

13:59

vaysman

умер от ужаса, когда узнал стоимость

13:48

shpasic

грустно, конечно, но ведь и сам Петербург на костях построен...

13:13

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Материалы других СМИ