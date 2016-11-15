На стройке стадиона в Санкт-Петербурге обнаружен труп рабочего из КНДР

На строительной площадке стадиона в Санкт-Петербурге обнаружен труп рабочего, сообщают "Невские новости". Им оказался 47-летний выходец из Северной Кореи, работавший по найму в строительной компании "Тэ Сом". Признаков насильственной смерти сотрудники полиции не выявили. Что послужило причиной смерти, определят эксперты в морге.
В начале октября на стройплощадке в шахте лифта был обнаружен труп строителя.
Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также на арене состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.
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https://nevnov.ru/470254-na-zenit-arene-nashli-trup-grazhdanina-severnoi-korei
Andre_Saratov
Да не шутите вы здесь. Других тем полно.
14:09
сабзеро
умер от старости.
13:59
vaysman
умер от ужаса, когда узнал стоимость
13:48
shpasic
грустно, конечно, но ведь и сам Петербург на костях построен...
13:13