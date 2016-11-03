11:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Мутко назвал штатной ситуацию с выкатным полем на стадионе в Петербурге

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Сегодня. Санкт-Петербург. Первый матч на новой арене на Крестовском острове провели ее строители.Вы не верили, а это произошло. На "Крестовском" состоялся первый матч

Вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подчеркнул, что работы на стадионе в Санкт-Петербурге, который примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, идут по графику. По его словам, ситуация с выкатным полем на арене является штатной.

- В целом, считаю, подготовка идет по графику, - приводит ТАСС слова Мутко. - Всегда большой проект вызывает много вопросов. Что касается поля, это штатная ситуация.

Ранее сообщалось, что представители ФИФА забраковали выдвижное поле стадиона в Санкт-Петербурге, запретив проводить там матчи под эгидой федерации.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3756280

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