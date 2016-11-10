Кокорин не смог реализовать пенальти в матче против Катара

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин на 87-й минуте контрольного матча против Катара не смог реализовать пенальти при счете 2:1 в пользу соперника. Это был четвертый одиннадцатиметровый, назначенный главным арбитром встречи Павлом Кристианом Балаем.
Кокорин пробил низом в левый нижний угол ворот, однако голкипер сборной Катара Саад Абдулла Аль-Шиб сумел среагировать на удар россиянина.
crazysun78
пенали - это не серьезно! забиваю только с игры!!!... )))
00:54
Al Rains
Зажрались совсем, переоценённые жирные коты...дворники о дворе и то более полезные для общества...
00:18
Valdemarson
Ну так-то он обычно с трёх метров закатывает, а тут целых одиннадцать!!!
23:18 10 ноября
TooM
Не смог.
22:43 10 ноября
Luchezarny
кокоша это легенда)))
22:38 10 ноября
regjy
он просто был в шоке от стоимости шампанского там
22:31 10 ноября
grey174
Хорошо хоть по мячу попал....
21:58 10 ноября
Ботаникум
Какой "черчес" НЕ ЛЮБИТ Кокошу! Как говорится, КАЖДОМУ - СВОЁ. Но эти ОБА - НЕ МОЁ!!!!!!!!
21:54 10 ноября
Союз Аполлонович
Кокоша так играет потому что его Мамаев бросил. Помирятся и все станет хорошо
21:40 10 ноября
Viktora1942
Наша так называемая сборная России по футболу, даже с дворовой командой сыграть достойно не сможет. А супер игрок Кокорин способен только шампанское лакать в кабаке, под гимн России.
21:31 10 ноября
SP2
А чего все на Кокорина то набросились? Халк по три пенальти не забивал - ничего, знай нахваливали!
21:29 10 ноября
Vlаdimir
Эти "рекорды" журналисты не считают???
21:28 10 ноября
Курт Лямке
Злые мы, да кто мы после этого... Давайте дадим ему еще шанс!
21:27 10 ноября
футбол_2018
Только с Павликом пить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:19 10 ноября
SPFAN
Гнать его из сборной!
21:14 10 ноября
футбол_2018
Это Г даже пенал забить не может!
21:06 10 ноября