20:45 10 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кокорин не смог реализовать пенальти в матче против Катара

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Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин на 87-й минуте контрольного матча против Катара не смог реализовать пенальти при счете 2:1 в пользу соперника. Это был четвертый одиннадцатиметровый, назначенный главным арбитром встречи Павлом Кристианом Балаем.

Кокорин пробил низом в левый нижний угол ворот, однако голкипер сборной Катара Саад Абдулла Аль-Шиб сумел среагировать на удар россиянина.

Текстовая трансляция матча Катар - Россия

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КОММЕНТАРИИ (16)
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crazysun78

пенали - это не серьезно! забиваю только с игры!!!... )))

00:54

Al Rains

Зажрались совсем, переоценённые жирные коты...дворники о дворе и то более полезные для общества...

00:18

Valdemarson

Ну так-то он обычно с трёх метров закатывает, а тут целых одиннадцать!!!

23:18 10 ноября

TooM

Не смог.

22:43 10 ноября

Luchezarny

кокоша это легенда)))

22:38 10 ноября

regjy

он просто был в шоке от стоимости шампанского там

22:31 10 ноября

grey174

Хорошо хоть по мячу попал....

21:58 10 ноября

Ботаникум

Какой "черчес" НЕ ЛЮБИТ Кокошу! Как говорится, КАЖДОМУ - СВОЁ. Но эти ОБА - НЕ МОЁ!!!!!!!!

21:54 10 ноября

Союз Аполлонович

Кокоша так играет потому что его Мамаев бросил. Помирятся и все станет хорошо

21:40 10 ноября

Viktora1942

Наша так называемая сборная России по футболу, даже с дворовой командой сыграть достойно не сможет. А супер игрок Кокорин способен только шампанское лакать в кабаке, под гимн России.

21:31 10 ноября

SP2

А чего все на Кокорина то набросились? Халк по три пенальти не забивал - ничего, знай нахваливали!

21:29 10 ноября

Vlаdimir

Эти "рекорды" журналисты не считают???

21:28 10 ноября

Курт Лямке

Злые мы, да кто мы после этого... Давайте дадим ему еще шанс!

21:27 10 ноября

футбол_2018

Только с Павликом пить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:19 10 ноября

SPFAN

Гнать его из сборной!

21:14 10 ноября

футбол_2018

Это Г даже пенал забить не может!

21:06 10 ноября

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