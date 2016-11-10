Кокорин не смог реализовать пенальти в матче против Катара

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин на 87-й минуте контрольного матча против Катара не смог реализовать пенальти при счете 2:1 в пользу соперника. Это был четвертый одиннадцатиметровый, назначенный главным арбитром встречи Павлом Кристианом Балаем.

Кокорин пробил низом в левый нижний угол ворот, однако голкипер сборной Катара Саад Абдулла Аль-Шиб сумел среагировать на удар россиянина.

Текстовая трансляция матча Катар - Россия