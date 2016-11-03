Игорь Албин: "Вибрация? Это штатная ситуация, любимый "Зенит" будет гордиться стадионом"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию с вибрацией выкатного поля на новой арене на Крестовском острове. Напомним, 31 октября на стадионе в Санкт-Петербурге побывала комиссия ФИФА и Оргкомитета-2018, по итогам которой ответственным за стройку новой арены рекомендовано устранить вибрацию. Стадион должен быть сдан в эксплуатацию в декабре этого года, в марте необходимо провести тестовые матчи, а в июне 2017-го на арене состоятся игры Кубка конфедераций.

– Визитов ФИФА будет много, визиты будут частыми, – сказал Албин. – Ноябрь текущего года не станет исключением. Мы 7 ноября будем выводить картинку с чаши стадиона, и поле опять окажется внутри чаши. Но, во-первых, мы действительно вышли на финишную прямую.

Завершение проекта, который насчитывает 12 лет реализации. В том числе 8 лет усилиями одного генерального проектировщика и одного генерального подрядчика. Замечания есть не только по линии ФИФА, но и по линии "Зенита", "Госстройнадзора". Мы работаем над тем, чтобы объект был введен в эксплуатацию в установленные сроки и надлежащего качества. Теперь в отношении вибрации. Попробуйте попрыгать дома, на тротуаре. И на футбольном поле. Всегда существует вибрация. Только есть допустимые и недопустимые значения. Для того чтобы сказать, работает элемент или не работает – не важно свет, тепло, футбольное поле, раздвижная кровля, – надо войти в проектное положение.

Мы впервые за все время строительства поместили внутрь чаши наше выкатное поле. И тут же начали проводить замеры. Мы понимали, что избежать вибрации в полном объеме не удалось. Как любая подвижная конструкция она вибрирует. Нам предстоит вывести эти значения вибрации на максимально допустимые. Как? Усиливая "пирог" поля, усиливая конструкцию. В мире всего 4 выкатных поля. В Германии, Японии, США и вот теперь у нас – пятое такое поле. Наше поле уникально, потому что проектировали его, опираясь на наши подходы. И система "привод-движение", и сам "пирог" и даже "корыто". Обычно оно железобетонное, у нас – в металле. Все это требует особого отношения. Совместно с экспертами ФИФА, проектными организациями и внешними экспертами мы рассчитываем все, включая математическую модель. Есть целый набор рекомендаций, который принят сегодня ФИФА, и они будут выполнены. План по устранению вибрации на поле у нас существует. Задача – его реализовать. А эксперты высокого уровня, в том числе Минспорта, ФИФА и строительные организации нам помогут эффективно реализовать эти мероприятия. Поэтому – штатная обычная ситуация.

Если говорить о других проблемах, помните анекдот о тяжелом наследии предыдущего режима. Действительно много издержек проектирования, в строительстве, много переделок и брака. Это нормальная ситуация на объекте капитальных вложений. Эта стройка выявляет проблемы целых отраслей. Изыскание, проектирование, строительство, промышленно-строительных стройматериалов. Мы сосредоточение этих проблем. Но они решаемы. Спасибо СМИ за повышенное внимание к нашему стадиону. Настанет день и час когда наша любимая команда "Зенит" будет гордиться этим стадионом. (Сергей ЦИММЕРМАН)