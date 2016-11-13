01:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Андрей Шевченко: "Здорово закончили год, который был тяжелым для нас"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Финляндии (1:0) остался доволен результатом. По словам наставника, во втором тайме сказалось усталость.

– Я очень доволен результатом, мы здорово закончили год, который был тяжелым для нас, – цитирует Шевченко footballua.tvю – У нас нелегкая группа, за это время у нас было много изменений, но мы выстояли и одержали сегодня победу – это самое главное.

В первом тайме было всего несколько ошибок. Во втором тайме поле не дало нам возможности контролировать мяч, также сказалась усталость, хотя сопернику мы ничего не дали создать. В некоторых эпизодах мы отдавали инициативу, не контролировали мяч, играли менее агрессивно, усталость сказалось. Но самое главное – это сегодняшняя победа.

Усталость появилась от того, что ведущие игроки играют в еврокубках, у них напряженный период в конце года.

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