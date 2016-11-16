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Алексей Сорокин: "Работа СК РФ не повлияет на строительство стадиона "Крестовский"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что задержание экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по делу о махинациях при строительстве стадиона "Крестовский" не повлияет на завершение строительства и сдачу арены. Ранее стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

 
У стадиона на Крестовском острове очередные проблемы."Поле на Крестовском - батут за 40 миллиардов"

– Задержание лежит в плоскости работы наших силовых ведомств, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Мы это не комментируем. Не вижу, как это может повлиять на текущее строительство и его завершение. Есть работа правоохранительных органов, она ведется. Никакой связи тут нет.

ФИФА есть чем заняться сейчас. Мы находимся накануне жеребьевки Кубка конфедераций и полностью поглощены подготовкой к этому событию, операционными вопросами. Никто не будет следить за уголовными делами. ФИФА не та организация, которая будет внимательно отслеживать работу наших правоохранительных органов.

 

 

Задержанного по делу стадиона "Крестовский" Оганесяна этапируют в Петербург //
Виталий Мутко: "Задержание Оганесяна не относится к строительству стадиона "Крестовский" //
Власти Петербурга содействуют расследованию дел, связанных со строительством стадиона

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http://rsport.ru/football/20161116/1112307068.html

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