Габбьядини может перейти в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" не оставляет попыток приобрести форварда "Наполи" Маноло Габбьядини, сообщает Football Italia. Немцы предлагали за игрока порядка 25 миллионов евро летом 2016 года, однако итальянский клуб ответил отказом.

Теперь же "Наполи" не прочь продать футболиста и даже снизили ценник до 17 миллионов евро, что привлекло и других кандидатов. Помимо "Боруссии" приобрести Габбьядини попробуют "Валенсия", "Шальке" и "Саутгемптон". В текущем сезоне серии А 25-летний футболист забил всего один мяч.