18:44 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Дьяков в Турции выступает надежно и уверенно"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеских матчей с Аргентиной и Испанией подчеркнул, что защитники "Зенита" Юрий Жирков и Игорь Смольников являются игроками обоймы национальной команды, несмотря на небольшую практику в составе сине-бело-голубых. Специалист отметил, что в сборной стараются не разбрасываться футболистами, которые приносили пользу на Кубке конфедераций-2017.

 
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– Нет ни одного новичка среди центральных защитников. Настолько узок выбор?

– Мы уже прошли определенный путь, обойма появилась. И если бы кто-то другой начал реально выделяться, то, конечно, это не осталось без нашего внимания. Понятно, что играем с некоторыми шероховатостями. Но когда проводим вместе долгое время, как, например, перед Кубком конфедераций, то ряд вещей подправляем и становимся более монолитными. Кстати, Дьяков сейчас в Турции выступает достаточно надежно и уверенно. Смотрим за всеми и делаем для себя какие-то выводы. Другое дело, что необязательно это все время афишировать.

– Вы вызвали Жиркова и Смольникова, несмотря на небольшую практику в "Зените" и на то, что на их позициях – особенно острая конкуренция: приглашены еще Рауш и Комбаров слева и Мариу Фернандес и Игнатьев справа.

– Они – игроки обоймы. Стараемся не разбрасываться людьми, которые и на Кубке конфедерации приносили пользу, и в других матчах. Мы опять же последовательны. Когда футболист сборной по той или иной причине попадает в такую ситуацию, то, если это кратковременно, стараемся давать ему возможность быть в команде и проявлять себя. Другое дело, что такая ситуация не должна быть долгой. Кстати, на прошлом сборе оба находились в хорошем физическом состоянии. (Игорь РАБИНЕР)

Напомним, что товарищеский матч с Аргентиной состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с Испанией – 14 ноября в Санкт-Петербург на арене "Санкт-Петербург".

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

футбол>2018 Ну и чего ты ждешь то???Пригласи парня!!И удар у него очень приличный! -------------------------------- И головой ап стену он бился очень прилично не раз, судя по его игре в защите во всех командах. З.Ы. Стас, кто угодно, но только не это дно.)

19:02

футбол>2018

Ну и чего ты ждешь то???Пригласи парня!!И удар у него очень приличный!

18:59