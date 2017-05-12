Мариу Фернандес: "Мечтаю сыграть за нашу сборную на Кубке конфедераций"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подчеркнул, что мечтает сыграть за сборную России на Кубке конфедераий-2017. При этом он отметил, что еще рано об этом говорить.

Напомним, что бразилец ранее получил российский паспорт, тренируется в расположении сборной, а с апреля по правилам ФИФА сможет играть за Россию.

- Понятно, что о сборной еще рано говорить, но есть мечта сыграть за Россию на Кубке конфедераций? - вопрос Фернандесу.

- Конечно, мечта есть, но как вы правильно сказали, еще очень рано об этом говорить. Я буду продолжать тренироваться, играть за ЦСКА и если появится возможность, для меня будет большой честью сыграть за нашу сборную.

- Есть ли какие-то юридические подвижки, чтобы в смоли сыграть?

- Я пока не знаю. Этот вопрос следует адресовать руководству. Я еще не спрашивал об этом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)