Евгений Калешин: "Место "Зенита-2" в таблице не соответствует уровню его игры"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин после победы в матче 36-го тура первенства ФНЛ над "Зенитом-2" (3:0) заявил, что его команда заслужила такой результат в игре против очень сильного соперника, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Заслуженная победа против очень хорошего соперника, – подчеркнул Калешин. – Там есть несколько очень хороших футболистов, место в таблице не совсем соответствует уровню игры "Зенита-2". Мы сейчас практически не тренируемся, сутки занимают поездки. Мы благодарны руководству баскетбольного клуба "Кубань", которое предоставляет оборудование для восстановления наших игроков.

– Житнев мало играет, в этом матче вышел на замену. Почему?

– Любую замену диктует логика матча, и Гогниев не был уставшим. Но сейчас он получил четвертое предупреждение, пропустит следующий матч, потому Житнева нужно адаптировать, он будет играть в следующем матче.

– Насколько поле справилось с непогодой?

– Это один из лучших газонов. Он очень качественный.

– Результаты в туре сложились не в пользу "Кубани". Какой будет мотивация на оставшиеся матчи?

– Во главе всегда стоит результат. Соперники не должны волновать команду, она обязана выкладываться в каждом матче. Просто математические шансы нас уже не касаются. Для достижения большого результата нужно начинать с маленьких побед.