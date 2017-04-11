20:23 | ФУТБОЛ — Кубок России

Юрий Семин: "Создайте нам одинаковые условия с "Уралом"!"

0
0
0
0
9

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, комментируя решение руководства РФС и РФПЛ не переносить дату финала Кубка России со 2 мая, призвал поставить его команду в равные условия с "Уралом". Ранее наставник железнодорожников сетовал на то, что у соперника будет лишний день отдыха.

– Ну, что ж. Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Поставьте нас с "Уралом" в равные условия! – сказал Семин.

Напомним, что на неделе, предшествующей финалу, "Локомотив" сыграет 26 апреля с ЦСКА, а 29-го – дома с "Рубином". Тогда как "Урал" встретится со "Спартаком" 25 апреля (то есть на день раньше, чем "Локо"), а 29-го сыграет с "Тереком". Стоит отметить, что обе этих встречи "шмели" проведут в гостях. (Филипп ПАПЕНКОВ)

0
0
0
0
9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

1777

Цыган его покусал. Ну и ладно...

21:14

Санитар леса

А чем Семин недоволен? Тем, что Урал играет 25-го, а Локо 26-го? Маразм какой-то.

21:11

Непорочный как ТИ

семина нытик венгер покусал, и 2 мая он сам станет венгером!!! Вперед Урал! Позор шапкам-петушков

21:07

zema1905

Семин боится с таким составом,а вдруг проиграет в финале,это позор будет полнейший.

21:02

bright

То есть Семин предлагает матч с Рубином перенести в Казань? Вот это великодушие со стороны Локомотива.

21:00

biglikeasun

и одинаковых игроков-клонов настругайте

20:42

нуяэто

Сёмину, думаю, уже можно никого не бояться. Это хорошо.

20:38

afanasiy

играй дублем с Казанью!

20:36

Maren13

Семин боится "Урала"? Это хорошо...

20:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...