Юрий Семин: "Создайте нам одинаковые условия с "Уралом"!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, комментируя решение руководства РФС и РФПЛ не переносить дату финала Кубка России со 2 мая, призвал поставить его команду в равные условия с "Уралом". Ранее наставник железнодорожников сетовал на то, что у соперника будет лишний день отдыха.
– Ну, что ж. Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Поставьте нас с "Уралом" в равные условия! – сказал Семин.
Напомним, что на неделе, предшествующей финалу, "Локомотив" сыграет 26 апреля с ЦСКА, а 29-го – дома с "Рубином". Тогда как "Урал" встретится со "Спартаком" 25 апреля (то есть на день раньше, чем "Локо"), а 29-го сыграет с "Тереком". Стоит отметить, что обе этих встречи "шмели" проведут в гостях. (Филипп ПАПЕНКОВ)
1777
Цыган его покусал. Ну и ладно...
21:14
Санитар леса
А чем Семин недоволен? Тем, что Урал играет 25-го, а Локо 26-го? Маразм какой-то.
21:11
Непорочный как ТИ
семина нытик венгер покусал, и 2 мая он сам станет венгером!!! Вперед Урал! Позор шапкам-петушков
21:07
zema1905
Семин боится с таким составом,а вдруг проиграет в финале,это позор будет полнейший.
21:02
bright
То есть Семин предлагает матч с Рубином перенести в Казань? Вот это великодушие со стороны Локомотива.
21:00
biglikeasun
и одинаковых игроков-клонов настругайте
20:42
нуяэто
Сёмину, думаю, уже можно никого не бояться. Это хорошо.
20:38
afanasiy
играй дублем с Казанью!
20:36
Maren13
Семин боится "Урала"? Это хорошо...
20:29