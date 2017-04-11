Юрий Семин: "Создайте нам одинаковые условия с "Уралом"!"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, комментируя решение руководства РФС и РФПЛ не переносить дату финала Кубка России со 2 мая, призвал поставить его команду в равные условия с "Уралом". Ранее наставник железнодорожников сетовал на то, что у соперника будет лишний день отдыха.

– Ну, что ж. Хорошо. Мы согласны – 2 мая так 2 мая. Но пусть календарь будет одинаковым для обоих участников кубкового финала. Поставьте нас с "Уралом" в равные условия! – сказал Семин.

Напомним, что на неделе, предшествующей финалу, "Локомотив" сыграет 26 апреля с ЦСКА, а 29-го – дома с "Рубином". Тогда как "Урал" встретится со "Спартаком" 25 апреля (то есть на день раньше, чем "Локо"), а 29-го сыграет с "Тереком". Стоит отметить, что обе этих встречи "шмели" проведут в гостях. (Филипп ПАПЕНКОВ)