21:50 | ФУТБОЛ — Кубок России

Юрий Семин: "Локомотив" не мог закончить сезон без титула"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Уралом" (2:0) в финале Кубка России заявил, что для него этот трофей сродни первому. Он отметил, что команда не могла закончить сезон без титула, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

 
Сегодня. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Эмоции Юрия СЕМИНА в финале, который принес ему пятый Кубок России и закончился массовой дракой игроков.Рукопашный финал

– Первые эмоции? Такое впечатление, что в первых раз выиграл Кубок. Как футболист побеждал в 1970 году в составе московского "Динамо". Тогда мы обыграли "Динамо" из Тбилиси, – сказал Семин.

– А какой трофей был самым крутым из тренерских?

– Этот. Почему? Во-первых, все было очень сложно. Во-вторых, была очень большая ответственность. Мы не могли закончить сезон без титула. Было напряжение. Футболисты – большие молодцы, показали блестящую игру.

– Когда Гильерме при счете 1:0 вытащил мяч, екнуло сердечко?

– Он же должен вытаскивать, он такой сильный вратарь, что вообще все должен вынимать.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" // 
Семин стал рекордсменом по победам в Кубке России

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Так-то титулы - обычно дело для Локо

21:56