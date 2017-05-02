Юрий Семин: "Локомотив" не мог закончить сезон без титула"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Уралом" (2:0) в финале Кубка России заявил, что для него этот трофей сродни первому. Он отметил, что команда не могла закончить сезон без титула, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Первые эмоции? Такое впечатление, что в первых раз выиграл Кубок. Как футболист побеждал в 1970 году в составе московского "Динамо". Тогда мы обыграли "Динамо" из Тбилиси, – сказал Семин.

– А какой трофей был самым крутым из тренерских?

– Этот. Почему? Во-первых, все было очень сложно. Во-вторых, была очень большая ответственность. Мы не могли закончить сезон без титула. Было напряжение. Футболисты – большие молодцы, показали блестящую игру.

– Когда Гильерме при счете 1:0 вытащил мяч, екнуло сердечко?

– Он же должен вытаскивать, он такой сильный вратарь, что вообще все должен вынимать.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Семин стал рекордсменом по победам в Кубке России