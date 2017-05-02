20:54 | ФУТБОЛ — Кубок России

Семин стал рекордсменом по победам в Кубке России

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в пятый раз в карьере выиграл Кубок России, превзойдя по числу побед Валерия Газзаева, который четырежды приводил к трофею ЦСКА. Стоит отметить, что еще один Кубок Семин выиграл в 2007 году, будучи президентом "Локомотива". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

Тренеры, чаще всего выводившие свой клуб в финал Кубка России

Тренер

Клубы

Финалы

Победы

Юрий СЕМИН

Локомотив

6 (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2017)

5 (1996, 1997, 2000, 2001, 2017)

Валерий ГАЗЗАЕВ

ЦСКА

4 (2002, 2005, 2006, 2008)

4 (2002, 2005, 2006, 2008)

Леонид СЛУЦКИЙ

Москва, ЦСКА

4 (2007, 2011, 2013, 2016)

2 (2011, 2013)

Олег РОМАНЦЕВ

Спартак

3 (1994, 1998, 2003)

3 (1994, 1998, 2003)

Курбан БЕРДЫЕВ

Рубин

2 (2009, 2012)

1 (2012)

Миодраг БОЖОВИЧ

Амкар, Ростов

2 (2008, 2014)

1 (2014)

Гаджи ГАДЖИЕВ

Анжи, Кр.Советов

2 (2001, 2004)

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Георгий ЯРЦЕВ

Спартак, Динамо

2 (1996, 1999)

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