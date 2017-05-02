Семин стал рекордсменом по победам в Кубке России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в пятый раз в карьере выиграл Кубок России, превзойдя по числу побед Валерия Газзаева, который четырежды приводил к трофею ЦСКА. Стоит отметить, что еще один Кубок Семин выиграл в 2007 году, будучи президентом "Локомотива". (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив"

Тренеры, чаще всего выводившие свой клуб в финал Кубка России