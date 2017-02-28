18:46 | ФУТБОЛ — Кубок России

Валерий Непомнящий: "Локомотив" будет больше настроен на Кубок, чем на чемпионат"

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Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в передаче "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что "Локомотив" и "Краснодар" являются фаворитами Кубка России. "Быки" сегодня в четвертьфинале сыграют с "Уралом" на выезде, а железнодорожники завтра примут "Тосно".

- Фаворит Кубка? Если вы имеет в виду "Локомотив", то очевидно, что да, - заявил Непомнящий. - Но Кубок есть Кубок, он всегда непредсказуем. "Локомотив", безусловно, фаворит вместе с "Краснодаром". Думаю, железнодорожникам будет очень сложно в чемпионате. Наверное, они будут больше настроены на Кубок. 

"Краснодар" под руководством Шалимова вполне достойно выглядит. Есть игра, есть состав, есть длина скамейки. Мне нравится, как тренер использует игроков. Кто-то появляется в составе, кто-то наоборот садится в запас. Поэтому для краснодарцев такой плотный график – большой плюс.

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