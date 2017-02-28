"Урал" отыгрался с 0:3 в матче с "Краснодаром" и победил в серии пенальти

"Урал" обыграл "Краснодар" в матче 1/4 финала Кубка России в серии пенальти - 4:3. Встреча была перенесена из Екатеринбурга в Краснодар из-за неготовности к игре поля домашней арены уральцев.
Команда Игоря Шалимова выигрывала к 33-й минуте со счетом 3:0 – дублем отметился Виктор Классон, еще один гол на счету Федора Смолова. Однако "Урал" смог отыграть отставание в три мяча усилиями Владимира Ильина и оформившего дубль Эрика Бикфалви.
В концовке основного времени игры Смолов не реализовал пенальти. В дополнительное время с поля был удален полузащитник "Урала" Александр Данцев.
В серии пенальти точнее были подопечные Александра Тарханова. Отметим, что Федор Смолов не забил два одиннадцатиметровых в этой встрече - после его промаха уральцы оформили победу.
В полуфинале "Урал" сыграет с победителем пары "Рубин" – "Сибирь".
Кубок России
1/4 финала
"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар" - 3:3 (1:3, 2:0, 0:0). Пенальти - 4:3
Голы: Смолов, 2 (0:1). Классон, 14 (0:2). Классон, 33 (0:3). Ильин, 35 (1:3). Бикфалви, 53 (2:3). Бикфалви, 65 (3:3).
Нереализованный пенальти: Смолов, 89 (мимо).
Серия пенальти: Классон - 0:1. Бикфалви - 1:1. Рамирес - 1:1 (вратарь). Манучарян - 2:1. Лаборде - 2:2. Емельянов - 3:2. Гранквист - 3:3. Фидлер - 4:3. Смолов - 4:3 (вратарь).
"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Динга (Новиков, 46), Данцев, Димитров (Манучарян, 84), Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин.
"Краснодар": Крицюк, Калешин (Быстров, 10), Налду, Гранквист, Рамирес, Шишкин (Жигулев, 71), Газинский, Подберезкин, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов, Классон.
Предупреждения: Налду, 42. Кулаков, 61. Данцев, 74. Лаборде, 76. Гранквист, 90+1. Газинский, 100. Новиков, 115.
Удаление: Данцев (Урал), 92.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва), Ильясов (Казань).
28 февраля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Thomas_Boy
serzheo Thomas_Boy____ А никто и не прикрывается. Ельцин по пьянке не забрал Крым во время развала Союза (хотя этого не ожидали даже янки...Они были в шоке...) два миллиона русских остались там... (после подарка Хрущева в 56-м...) И как и что там было в то время - я видел...____ Твой друг родился и вырос в Ираке? __________ Мой друг родился и вырос в Дзержинске. А Крицюк родился и вырос в Тольятти.
23:37
Новоуепинни
Новоуепинни serzheo Новоуепинни____ Так бы все и осталось - если бы Украина не "легла" под внешнее управление. Терпеть на Днепре базы НАТО с подлетным временем несколько минут - никто не станет. Не говоря уже о Севастополе и бандерах... 23:23 ------------------ А это не ваше - в смысле, жителей другой страны - дело оценивать, кто под кого ложится. Украина - самостоятельное государство, у него свои законы и свои референдумы, под кого ложиться или не ложиться. Кроме того, стран в мире много, и всегда будут с кем-то границы. Например, базы НАТО вполне могут разместиться в Финляндии. И что - надо снова, как в 39 году, фиников идти завоевывать? И еще кроме того, если ты не знаешь, базы НАТО, как любые нормальные базы и как ядерное оружие - это не орудия наступления, а орудия сдерживания, т.е. средства защиты от возможного обострения. Уверяю тебя, никто на тебя войнушкой идти не собирается и подлетать к тебе за несколько минут тоже не собирается. Ибо вряд ли ты кому-то интересен )) Сейчас 21 век, экспансия и приобретение ценностей происходят не военным способом, а финансовым, информационным, технологическим, идеологическим и т.д. )) 23:33
23:36
Александр 7
Rus_Witcher....Надо справедливо признать, что "Урал", как мужики, рубились до конца...Но предположим, если сливать кубок, то зачем 3-3 делать и мучить 10 000 зрителей с детьми до 22 часов вечера в рабочие дни...Это цинично...Значит "Урал" действительно рубился и играл, заслужив эту победу...Но...осадок остался, что- то здесь ни то...Не может так просто бросить вся команда играть во втором тайме...Ладно, время покажет, как "Урал" с "Краснодаром" в чемпе сыграет...По такой игре уже всякое в голову приходит...Хоть так, хоть так- это плохо.
23:33
Rus_Witcher
Меркатор Вообще-то дома мы с таким же везением выиграли у них, даже первое место в группе взяли, но Бог везения отдал нам все с лихвой потом со "Спартой"
23:22
Rus_Witcher
Александр 7 Ублюдкам из "Урала" просто повезло...
23:20
Меркатор
Rus_Witcher === А никто и не поливает, все от души радуются. Играли бы в Катере, злорадства в ваш адрес было бы меньше. А так... Второклашка-то второклашка, да уж больно самодовольная и шустрая уродилась. Не по годам. Хотела и рыбку съесть и в сани сесть. Вот футбол таких и учит уму-разуму щелчками по вздернутому носику. Боруссию зачем-то приплел... Тоже мне событие в жизни.
23:18
СпартакСпартак
Вот можете все тут что угодно писать...... А футбол в России ЖИВ !! Я за это и люблю футбол !! Спасибо Уралу !! Из-за таких как Урал мы все и ходим на футбол !! Только конечно каждый болеет за своих !! Я скажу так: не нужно ныть, как Луческу, нужно выходить и побеждать, даже если заставляют внаглую играть дома в гостях, даже проигрывая 3:0, даже когда тебе ставят не очевидный пенальти на последних минутах, даже когда удаляют в дополнительное время...... У нас есть РФПЛ, есть Кубок России, Уралу респект - ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НУЖЕН !! Даже если бы на месте Краснодара был мой Спартак, то я бы конечно сильно расстроился, но поаплодировал бы за такую игру Уралу - это было что-то !!!!!! Это была одна из лучших игр сезона !!!!!!! Футбол в России ЖИВ, мы живём братья, МЫ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА - ПОНЯЛ СЛУЦКИЙ !!!!!!!!!!
23:17
serzheo
Thomas_Boy____ А никто и не прикрывается. Ельцин по пьянке не забрал Крым во время развала Союза (хотя этого не ожидали даже янки...Они были в шоке...) два миллиона русских остались там... (после подарка Хрущева в 56-м...) И как и что там было в то время - я видел...____ Твой друг родился и вырос в Ираке?
23:14
Александр 7
Только со стадиона приехал...Честно говоря, так и не понял что это было...К 33-й минуте разделывали "Урал" как по маслу...проходило всё, комбинации, игра в одно касание...скидки- прокидки...А потом во втором тайме, как молотком по голове всей команде кто- то сверху ударил...Просто перестали играть...пошёл сумбур, расслабленность, рывки невпопад...Все выпадали из игры, даже Смолов запорол два пенальти- и это вроде как игрок "евроуровня"...Закралась даже мысль, что это специально так задумана интрига, договорились типа, а в доп. время типа "Краснодар" всё возьмёт своё...НО...время шло, а игра деградировала у "Краснодара"...Проблемы прошлого полугодия повторились вновь. Опять вспомнил "Оренбург", в кубке...и чемпе..."Крылья" и т.д....всё в точь в точь...Это кошмар какой- то...Думал, что в перерыве междусезонья команда перестроится, но психология осталась такая- же, как и раньше...10 000 зрителей пришло и так опарафиниться, надо было умудриться...Даже не знаю, что будет дальше..."Краснодар" удивил и разочаровал одновременно...
23:09
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ух ты! а фк магниту еще и пендаль в концовке подарили? и все равно не помогло. забавно).
23:05
Thomas_Boy
serzheo _____ Крым был частью УССР - в составе Государства Советский Союз. Не надо путать мухи с котлетами.... А кто такой Крицюк - я знать не знаю, видать такой-же как Черышев... "выпускник чего-то там" ... Раньше таких называли - эмигрант... Какой он к черту "Русский"? _________ Ну так и что? Да, частью УССР. А УССР - это Украина. После развала СССР Крым остался за Украиной. И смутой тут не прикроешься. Крицюк - русский, работавший в Португалии. У меня знакомый 4 года отпахал в Ираке. Он не русский?
23:05
Бен Ричардс
Хотя футболисты "Урала" конечно красавцы, но,объективно им повезло, что это был "черный" день Смолова. Бывает со всеми, но теперь "Спартаку" придётся вдвойне тяжелее. Ужасно раздражал Журавель, который в конце откровенно "топил" за "Краснодар". Думал, что он более адекватный парень,а "болельщики с микрофоном" у нас только Геннадий Орлов и Федор Погорелов.
22:59
serzheo
1
22:59
serzheo
Thomas_Boy___ Еще хуже. )) Я в ГДР родился и всю страну объездил, начиная с Забайкалья и до Кубани... Ибо отец - офицер... _____ Крым был частью УССР - в составе Государства Советский Союз. Не надо путать мухи с котлетами.... А кто такой Крицюк - я знать не знаю, видать такой-же как Черышев... "выпускник чего-то там" ... Раньше таких называли - эмигрант... Какой он к черту "Русский"?
22:58
ak-09
Браво,Федя Смолов!Сегодня выглядел великолепно.Прекрасная стрижка,уложенные волосы,маечка с коротким рукавом,синие татуированные руки.Настоящий российский футболер. Я думаю,Дортмунд,"кусает локти",что не подписал этого неандертальца.
22:57
Меркатор
Rus_Witcher === А почему они твари-то? Когда соглашались на вашем поле свою домашнюю игру проводить они тоже были тварями или как?
22:56
Rus_Witcher
Меркатор Да повезло тварям. Бывает такое в футболе. Я не удивлюсь если теперь или самолет грохнется вместе со всеми, или в полуфинале 1-7 улетят по типу Бразилии на ЧМ. Бумеранг "везения-невезения" возвращается
22:54
Меркатор
Rus_Witcher === Только вас, хвастливых, эти умники с характером сегодня показательно выпороли. При родных трибунах. За ваши деньги. Без одного игрока и с пенальти в свои ворота. А так вам, конечно, похвастаться есть чем. Татуировками Федюни-голеадора, например.
22:51
Thomas_Boy
SP2 Thomas_Boy, да понятно, конечно... Просто непонятно откуда такая реклама Крицюка была. А чего не взять Заболотного или Бабурина и так же распиарить? ___________ Так рекламу Крицюку сделали наши же комментаторы. Это они его нахваливали. Крицюк провел несколько матчей хорошо и пошло-поехало. Срочно в сборную! Но в сборной Крицюка не будет, я почти уверен.
22:51
spartak ekspress
пищевик как всегда ликует у кого радость или горе
22:50
Новоуепинни
Обидно за Спартак... Сейчас их от досады шпилить и жарить будут. А оне тепленькие, тока с Марбельи-курорта. Нечестно
22:49
баламошка
Всё, теперь Урал стал Ливерпулей.
22:49
Rus_Witcher
ural51 Это есть уральское везение. С "Боруссей Д" сыграйте для начала, умники. Нашей команде меньше лет чем второклашке. А уже похвастаться можем тем, чем вам еще и не снилось, умники с "характером".
22:47
Thomas_Boy
serzheo Thomas_Boy______ Ну так Крым - Россия... и была таковой завсегда, окромя смутных 20-ти лет. Я же не тусил в Париже пол-жизни, а потом приехал и вспомнил о далекой Родине... ____________ Да вот как бы не так. Крым был частью Украины. С 50-х годов. И после развала Союза тоже. Так что тусил ты в/на Украине, а уж потом в Питере оказался. И прав у тебя не больше, чем у Крицюка, а скорее всего даже меньше. Крицюк в России родился. А ты скорее всего в/на Украине.
22:46
fedland
Федор красавец. С таким КПД теперь точно уедет...в Китай за миллиард евро!!!
22:44
SP2
Thomas_Boy, да понятно, конечно... Просто непонятно откуда такая реклама Крицюка была. А чего не взять Заболотного или Бабурина и так же распиарить?
22:42
Меркатор
Тони Старк === Жеглов, это уже слишком, насчет хлеба мы не договаривались! - А мы и насчет сахара не договаривались. --- "два раза проиграть им галицкий не позволит" - А он и один раз не позволял. Уже видел свой первый трофей, три-ха-ха!
22:42
Rus_Witcher
Просто скажите, что делать вонючему "Уралу" в ЛЕ? Если вдруг, как сегодня, повезет выиграть кубок? Сосать так же как "Срамтак" от "АЕКа" и "Сант-Галленов"? Ой, извините, эта чмошная команда уже в группе, ой... Но группа тут же расставит все по местам. "ЦСКА" в пример
22:41
serzheo
Thomas_Boy______ Ну так Крым - Россия... и была таковой завсегда, окромя смутных 20-ти лет. Я же не тусил в Париже пол-жизни, а потом приехал и вспомнил о далекой Родине...
22:40
Thomas_Boy
.
22:40