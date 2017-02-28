"Урал" отыгрался с 0:3 в матче с "Краснодаром" и победил в серии пенальти

Сегодня. Краснодар. "Урал" - "Краснодар" - 3:3, пенальти - 4:3. Вячеслав ПОДБЕРЕЗКИН (слева) и Николай ДИМИТРОВ: номинальные хозяева на стадионе "быков" отыгрались с 0:3 и в меньшинстве взяли верх в серии пенальти. Фото Виталий ТИМКИВ

"Урал" обыграл "Краснодар" в матче 1/4 финала Кубка России в серии пенальти - 4:3. Встреча была перенесена из Екатеринбурга в Краснодар из-за неготовности к игре поля домашней арены уральцев.

Команда Игоря Шалимова выигрывала к 33-й минуте со счетом 3:0 – дублем отметился Виктор Классон, еще один гол на счету Федора Смолова. Однако "Урал" смог отыграть отставание в три мяча усилиями Владимира Ильина и оформившего дубль Эрика Бикфалви.

В концовке основного времени игры Смолов не реализовал пенальти. В дополнительное время с поля был удален полузащитник "Урала" Александр Данцев.

В серии пенальти точнее были подопечные Александра Тарханова. Отметим, что Федор Смолов не забил два одиннадцатиметровых в этой встрече - после его промаха уральцы оформили победу.

В полуфинале "Урал" сыграет с победителем пары "Рубин" – "Сибирь".

Кубок России

1/4 финала

"Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар" - 3:3 (1:3, 2:0, 0:0). Пенальти - 4:3

Голы: Смолов, 2 (0:1). Классон, 14 (0:2). Классон, 33 (0:3). Ильин, 35 (1:3). Бикфалви, 53 (2:3). Бикфалви, 65 (3:3).

Нереализованный пенальти: Смолов, 89 (мимо).

Серия пенальти: Классон - 0:1. Бикфалви - 1:1. Рамирес - 1:1 (вратарь). Манучарян - 2:1. Лаборде - 2:2. Емельянов - 3:2. Гранквист - 3:3. Фидлер - 4:3. Смолов - 4:3 (вратарь).

"Урал": Заболотный, Кулаков, Балажиц, Динга (Новиков, 46), Данцев, Димитров (Манучарян, 84), Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин.

"Краснодар": Крицюк, Калешин (Быстров, 10), Налду, Гранквист, Рамирес, Шишкин (Жигулев, 71), Газинский, Подберезкин, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов, Классон.

Предупреждения: Налду, 42. Кулаков, 61. Данцев, 74. Лаборде, 76. Гранквист, 90+1. Газинский, 100. Новиков, 115.

Удаление: Данцев (Урал), 92.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва), Ильясов (Казань).

28 февраля. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча