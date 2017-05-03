Глава комитета РФС по этике Семен Андреев: "Очень хорошо, что Павлюченко осознал свое поведение"

Комитет по этике РФС не может рассмотреть высказывания нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес форварда "Локомотива" Ари, сказанные им после финала Кубка России, в котором победу одержала московская команда. Глава комитета Семен Андреев принял во внимание сегодняшние извинения игрока "Урала".

– Пока обращение от президента РФС или исполкома по вчерашнему высказыванию Романа Павлюченко не поступало. Если заседание состоится, то рассмотрим все аспекты дела, – отметил Андреев.

– Как оцените извинения от Павлюченко?

– Очень хорошо, что Роман осознал вчерашнее поведение. Но такое поведение в любом случае недопустимо не только в спорте, но и в обществе.

"Локомотив" победил в финальном матче "Урал" со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука. Этот трофей стал седьмым в истории клуба и пятым для главного тренера железнодорожников Юрия Семина. "СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" – "Урал". (Сергей АСТАХОВ)