Гендиректор "Шинника": "Мы знали, в каких условиях будем играть"

Генеральный директор "Шинника" Дмитрий Горин рассказал о том, как его команда готовится к выездному матчу 1/4 финала Кубка России со "СКА-Хабаровск". Он отметил, что у его клуба нет никаких нареканий по предстоящему матчу.

- Завтра ваша команда проведет матч 1/4 финала Кубка России в Хабаровске. Футболисты готовы играть в морозную погоду?

- Мне кажется, мы привыкли к таким условиям. В прошлом году чемпионат у нас начинался восьмого марта и погодные условия также были не очень. Наша команда целенаправленно готовилась к матчу и знала, в какие погодные условия она прилетит. В Хабаровске ожидается минус десять - минус одиннадцать градусов и мы все делали для того, чтобы сыграть нормально.

- Вероятность переноса матча вы исключаете?

- В жизни может быть все, что угодно, но команда на месте, она уже потренировалась. Занимались на том поле, на котором пройдет встреча. Я сегодня созванивался с командой, все нормально, никаких нареканий нет. Мы все будем в одинаковых условиях. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)