17:02 | ФУТБОЛ — Кубок России

Александр Сапета: "Когда играет "Динамо", можно и пропустить работу"

0
0
0

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета после победы в матче 1/16 финала Кубка России над "Ростовом" (4:0) отметил, что хотел бы получить в соперники "Тосно". По словам хавбека, он остался доволен поддержкой болельщиков.

– На матчи Кубка России ваша команда будет настраиваться очень серьезно, по всей видимости?

– Конечно. Мы прошли дальше и будем готовиться к следующим встречам.

– Кого хотите больше в соперники: "Тосно" или "Арсенал"?

– "Тосно". Потому что мы проиграли им предыдущий матч, и это стало для нас единственным поражением.

– Хотите взять у них реванш?

– Да.

– Как вам играть в два часа дня?

– Нормально. У нас тренировки в это время проходят.

– А с точки зрения болельщиков, антуража? Сегодня ведь будний день.

– Мы думали, что придет мало народу, но болельщики нас удивили. В два часа дня, в рабочий день пришло столько людей! Получилась классная поддержка. Впрочем, как обычно.

– Выходит, на трибуну пришли прогульщики.

– (Смеется). Когда играет "Динамо", можно и пропустить работу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ