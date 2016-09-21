Александр Сапета: "Когда играет "Динамо", можно и пропустить работу"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета после победы в матче 1/16 финала Кубка России над "Ростовом" (4:0) отметил, что хотел бы получить в соперники "Тосно". По словам хавбека, он остался доволен поддержкой болельщиков.

– На матчи Кубка России ваша команда будет настраиваться очень серьезно, по всей видимости?

– Конечно. Мы прошли дальше и будем готовиться к следующим встречам.

– Кого хотите больше в соперники: "Тосно" или "Арсенал"?

– "Тосно". Потому что мы проиграли им предыдущий матч, и это стало для нас единственным поражением.

– Хотите взять у них реванш?

– Да.

– Как вам играть в два часа дня?

– Нормально. У нас тренировки в это время проходят.

– А с точки зрения болельщиков, антуража? Сегодня ведь будний день.

– Мы думали, что придет мало народу, но болельщики нас удивили. В два часа дня, в рабочий день пришло столько людей! Получилась классная поддержка. Впрочем, как обычно.

– Выходит, на трибуну пришли прогульщики.

– (Смеется). Когда играет "Динамо", можно и пропустить работу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)