Жесткое задержание фанатов "Зенита" после матча со "Спартаком". Видео

В телеграм-канале "Мутко против" появился видеоролик о задержании болельщиков "Зенита" после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3). Фанаты петербургского клуба были задержаны правоохранительными органами за использование пиротехники. На записи видно, что болельщики лежат на плитке лицами вниз, заложив руки за головы.

"Нет, это не задержание террористов, это фанаты "Зенита", посмевшие зажечь файеры на матче "Спартак" - "Зенит". Работа с болельщиками. Инструкция от ОМОНа Москвы" - говорится в сообщении телеграм-канала.

Видеоролик можно посмотреть по ссылке.