"Зенит" может провести несколько матчей на "Петровском" из-за ремонта крыши нового стадиона

В ближайшее время на стадионе "Санкт-Петербург" начнутся работы по устранению протечек раздвижной крыши, сообщает АБН. Устранять неполадки будет "Метрострой". Из-за этого несколько матчей "Зенита" могут состояться на "Петровском". После того как крышу отремонтируют, стадион передадут в собственность "Зениту".
Напомним, новая арена на Крестовском острове была сдана в эксплуатацию в этом году. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций, а также игры "Зенита" в чемпионате России и Лиге Европы.
marksan
Гаттузо Крут!!!!!!#!______ А Вы сексуальный маньяк, извиняюсь?
08:50
marksan
Хохот в зале болельщиков продолжает нарастать! Скоки можно лапшу 10 раз сваренную на уши вешать?
08:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да плевать. Зато свиней изнасиловали на этом стадике зачетно!
08:22
vaysman
скотчем хорошо дырки заклеивать. пусть попробуют.
07:45
Димитрий999
Пока строили стадион это было смешно. Теперь это начинает уже раздражать.
06:52
Спринт
Крышу этой хламиды уже ремонтировали и Албин заверял, что всё устранено. Учитывая, что на футбольном стадионе "Распил-Арены" нет и не будет нормального травяного газона, то ФК "Зенит" достанется, а вернее ему всучат, не завидное наследство. И это Миллер называет самой современной ареной? Явно заказные высказывания.
04:49
баламошка
Ждём комментариев дырявой в твиттере.
02:34