02:26 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" может провести несколько матчей на "Петровском" из-за ремонта крыши нового стадиона

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В ближайшее время на стадионе "Санкт-Петербург" начнутся работы по устранению протечек раздвижной крыши, сообщает АБН. Устранять неполадки будет "Метрострой". Из-за этого несколько матчей "Зенита" могут состояться на "Петровском". После того как крышу отремонтируют, стадион передадут в собственность "Зениту". 

Напомним, новая арена на Крестовском острове была сдана в эксплуатацию в этом году. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций, а также игры "Зенита" в чемпионате России и Лиге Европы.

Дополнительная информация

https://abnews.ru/2017/08/07/stadion-peredadut-zenitu/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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marksan

Гаттузо Крут!!!!!!#!______ А Вы сексуальный маньяк, извиняюсь?

08:50

marksan

Хохот в зале болельщиков продолжает нарастать! Скоки можно лапшу 10 раз сваренную на уши вешать?

08:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Да плевать. Зато свиней изнасиловали на этом стадике зачетно!

08:22

vaysman

скотчем хорошо дырки заклеивать. пусть попробуют.

07:45

Димитрий999

Пока строили стадион это было смешно. Теперь это начинает уже раздражать.

06:52

Спринт

Крышу этой хламиды уже ремонтировали и Албин заверял, что всё устранено. Учитывая, что на футбольном стадионе "Распил-Арены" нет и не будет нормального травяного газона, то ФК "Зенит" достанется, а вернее ему всучат, не завидное наследство. И это Миллер называет самой современной ареной? Явно заказные высказывания.

04:49

баламошка

Ждём комментариев дырявой в твиттере.

02:34