"Зенит" может провести несколько матчей на "Петровском" из-за ремонта крыши нового стадиона

В ближайшее время на стадионе "Санкт-Петербург" начнутся работы по устранению протечек раздвижной крыши, сообщает АБН. Устранять неполадки будет "Метрострой". Из-за этого несколько матчей "Зенита" могут состояться на "Петровском". После того как крышу отремонтируют, стадион передадут в собственность "Зениту".

Напомним, новая арена на Крестовском острове была сдана в эксплуатацию в этом году. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций, а также игры "Зенита" в чемпионате России и Лиге Европы.