20:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" и "Ростов" согласовали переход Могилевца

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По информации "СЭ", "Зенит" и "Ростов" на самом финише трансферного окна все же согласовали сделку по переходу полузащитника Павла Могилевца. С большой долей вероятности, если не случится форс-мажора, футболист сегодня подпишет контракт с ростовчанами. Речь идет о соглашении сроком на три года. У Павла летом заканчивался контракт с "Зенитом", и игрок ответил отказом на предложение его продлить. В осенней части сезона футболист провел лишь один матч в чемпионате и один в Кубке. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ddf

Отличная новость, как раз усиление для борьбы за медали в РФПЛ

21:03

Владимир 3107

Пусть и Саню Кержакова отдают "Ростову". Всё равно толком в "Зените" сейчас не играет. Сейчас в "Зените" и без Кержакова есть кому играть, до осени отдых от еврокубков. Какой смысл мариновать такого парня? Из "Ростова" Керж может и в сборную на ЧМ 2018 попасть, и в еврокубках себя показать. Бердыев мастер реанимировать футболистов.

20:59

pavel1205

!!! сколько денег запросил Газпрём?

20:45

HerculesKolya

Эхх, жаль в ЛЕ не заявили

20:42

rustov

Наверное, правильное решение. У КББ Павел скорее заиграет.

20:39

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