"Зенит" и "Ростов" согласовали переход Могилевца

По информации "СЭ", "Зенит" и "Ростов" на самом финише трансферного окна все же согласовали сделку по переходу полузащитника Павла Могилевца. С большой долей вероятности, если не случится форс-мажора, футболист сегодня подпишет контракт с ростовчанами. Речь идет о соглашении сроком на три года. У Павла летом заканчивался контракт с "Зенитом", и игрок ответил отказом на предложение его продлить. В осенней части сезона футболист провел лишь один матч в чемпионате и один в Кубке. (Сергей ЕГОРОВ)
ddf
Отличная новость, как раз усиление для борьбы за медали в РФПЛ
21:03
Владимир 3107
Пусть и Саню Кержакова отдают "Ростову". Всё равно толком в "Зените" сейчас не играет. Сейчас в "Зените" и без Кержакова есть кому играть, до осени отдых от еврокубков. Какой смысл мариновать такого парня? Из "Ростова" Керж может и в сборную на ЧМ 2018 попасть, и в еврокубках себя показать. Бердыев мастер реанимировать футболистов.
20:59
pavel1205
!!! сколько денег запросил Газпрём?
20:45
HerculesKolya
Эхх, жаль в ЛЕ не заявили
20:42
rustov
Наверное, правильное решение. У КББ Павел скорее заиграет.
20:39