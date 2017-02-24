"Зенит" и "Ростов" согласовали переход Могилевца

По информации "СЭ", "Зенит" и "Ростов" на самом финише трансферного окна все же согласовали сделку по переходу полузащитника Павла Могилевца. С большой долей вероятности, если не случится форс-мажора, футболист сегодня подпишет контракт с ростовчанами. Речь идет о соглашении сроком на три года. У Павла летом заканчивался контракт с "Зенитом", и игрок ответил отказом на предложение его продлить. В осенней части сезона футболист провел лишь один матч в чемпионате и один в Кубке. (Сергей ЕГОРОВ)