Заседание исполкома РФС состоится 22 мая

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что следующее заседание Российского футбольного союза состоится 22 мая в Доме футбола, сообщает ТАСС. К заседанию готовится новая структура управления, которая покажет, как руководство организации готово реализовывать "Стратегию развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года".

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