Замена Лории на Рыжикова в "Крыльях" обошлась Самарской области в 1 миллион долларов

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов подвел итоги совещания с руководством "Крыльев Советов". По его словам, замена вратаря в клубе обошлась области в 1 миллион долларов.

– Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование, – написал Степанов в Инстагрем. – Разберем лишь один – вратарь. У нас был на контракте Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на ноль), его выгоняют с оплатой неустойки 26 миллионов рублей.

Следом берут Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц. За год он заработает 42 миллиона, а если к этому прибавить те 26 миллионов, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину обошлась области (поскольку клуб бюджетный) в 68 миллионов, т.е. 1 миллиона долларов!

Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс, тогда у него еще 2 года до выхода в майке национальной сборной.