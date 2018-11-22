Замена Лории на Рыжикова в "Крыльях" обошлась Самарской области в 1 миллион долларов

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов подвел итоги совещания с руководством "Крыльев Советов". По его словам, замена вратаря в клубе обошлась области в 1 миллион долларов.
– Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование, – написал Степанов в Инстагрем. – Разберем лишь один – вратарь. У нас был на контракте Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на ноль), его выгоняют с оплатой неустойки 26 миллионов рублей.
Следом берут Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц. За год он заработает 42 миллиона, а если к этому прибавить те 26 миллионов, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину обошлась области (поскольку клуб бюджетный) в 68 миллионов, т.е. 1 миллиона долларов!
Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс, тогда у него еще 2 года до выхода в майке национальной сборной.
Сегодня, как и обещали, поехал на совещание с руководством клуба КС. Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование. Разберём лишь один-ВРАТАРЬ. У нас был на контракте Георгий Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на 0), его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн. руб., следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года, с зарплатой 3,5 млн руб/мес. За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38 летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошёлся в 68 млн руб, т.е. 1 млн $!!! Может конечно это наш Дэвид Джеймс, тогда у него ещё 2 года до выхода в майке национальной сборной😂