Заболотный и "Зенит". Как и за сколько

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС
26-летний форвард в текущем сезоне в 19 матчах забил 4 гола, регулярно вызывался в сборную России. Ряд клубов выразил заинтересованность в его услугах, в числе которых фаворитом поначалу был "Краснодар". Сейчас интерес выразил "Зенит" – вероятнее всего, именно в один из двух клубов форвард и перейдет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ "КРАСНОДАРА" И "ЗЕНИТА"
"Быки", очевидно, страхуются на случай возможного ухода Федора Смолова. К Федору есть интерес в Европе, в России же весьма вероятен сценарий прошлого, летнего, трансферного окна – когда будут рассматриваться сценарии трейдов игроков. "Быки" хотели бы получить около 15 миллионов евро, "Зенит" не давал более 11 миллионов евро плюс бонусы.
По оценкам transfermarkt.de, Заболотный стоит 800 тысяч евро. "Краснодар" сформулировал предложение, которое несколько выше – около полутора миллионов евро. "Зенит" пока официально не обращался с предложением, но, по всей видимости, оно может быть несколько выше.
Принципиально вопрос о трансфере может решиться уже сегодня. Но не факт, что именно "Зенит", имеющий несколько форвардов, в том числе с российским паспортом, является фаворитом в этой борьбе.
Дядька
В обмен на Дзюбу? ) Только з/п Дзюбе все равно Зениту придется платить. Но, сдается мне, это лучше чем держать его в коллективе команды.
13:25
инженер1958
Дзюба за 10 млн уезжает в Китай, к АВБ, а Заболотный - отличная замена Артему: и головой играет лучше, и бегает больше, и моложе, и позлее...
13:24
shpasic
Нобоа на лавке сидел и в Динамо с "именитым специалистом" во главе.
13:23
ЗЗ+
Заболотный будет идиотом, если пойдет в Зенит. Сядет там на лавку прочно и о ЧМ-2018 может забыть. Зенит уже набрал себе пол-Ростова и из них более-менее регулярно играют только Ерохин и Полоз. Нобоа - один из лучших пз нашего чемпионата прочно сидит на лавке, Терентьев с Новосельцевы - аналогично. На кой вообще Заболотный Зениту? У них же есть Дзюба - нап аналогичного плана.
13:19
просто Царь
То-то он против Зенита не особо напрягался
13:16
Alukard1349
Если хочет загубить карьеру,то пойдёт к бомжам на скамейку.А если хочет развиваться то пусть к быкам.Там и конкуренция не такая,да и есть куда расти
13:16
Smash.
Повеяло межсезоньем. За зиму в Зенит перейдут Смолов, Миранчуки, Фарфан, М.Фернандес, Витинью, Глушаков, Промес.. На бумаге спортивных изданий конечно же.
13:13
Revelator78
A что по этому поводу скажет А. Зюбиньо ? А если серьезно, то Заболотный либо переоценен( что весьма вероятно), либо Краснодар для него - это лучший выбор( при условии, что Федор уедет пылить за бугор)
13:04
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ушел Сарсания и мы опять начинаем ,как при митрофанушке собирать шлак с паспортами, типа рызансева. Хотя я в эту инфу не верю. Манчини не умеет и не любит работать со столбами.
13:01
SpaMan
На лавке говорят "В тесноте, да не в обиде". Давай "Зенит-Зенит-Зенит" угробь еще одного "паспортиста"
13:01
shpasic
скоро, видимо, стоит ждать "новостей" о том, что Зенит опровергает интерес. больше похоже на очередную "заказуху" от агентов перед трансферным окном.
12:59
Samba01
Пусть берут Зенит, чтобы игрочишка тамошний в тонусе был.
12:52
NoName
На скамеечку присядет рядом с Дзюбой, будут усы вместе показывать.
12:46
shpasic
интересно, Зенит "выразил интерес", но с предложением не обращался.
12:35