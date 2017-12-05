Заболотный и "Зенит". Как и за сколько

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ СЕЙЧАС

26-летний форвард в текущем сезоне в 19 матчах забил 4 гола, регулярно вызывался в сборную России. Ряд клубов выразил заинтересованность в его услугах, в числе которых фаворитом поначалу был "Краснодар". Сейчас интерес выразил "Зенит" – вероятнее всего, именно в один из двух клубов форвард и перейдет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ "КРАСНОДАРА" И "ЗЕНИТА"

"Быки", очевидно, страхуются на случай возможного ухода Федора Смолова. К Федору есть интерес в Европе, в России же весьма вероятен сценарий прошлого, летнего, трансферного окна – когда будут рассматриваться сценарии трейдов игроков. "Быки" хотели бы получить около 15 миллионов евро, "Зенит" не давал более 11 миллионов евро плюс бонусы.

По оценкам transfermarkt.de, Заболотный стоит 800 тысяч евро. "Краснодар" сформулировал предложение, которое несколько выше – около полутора миллионов евро. "Зенит" пока официально не обращался с предложением, но, по всей видимости, оно может быть несколько выше.

Принципиально вопрос о трансфере может решиться уже сегодня. Но не факт, что именно "Зенит", имеющий несколько форвардов, в том числе с российским паспортом, является фаворитом в этой борьбе.